За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 159 осіб. З них 463 дитини і 129 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 156 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 137 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 086 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
- м. Київ – 399;
- Вінницька область – 77;
- Волинська область – 134;
- Дніпропетровська область – 422;
- Донецька область – 346;
- Житомирська область – 82;
- Закарпатська область – 79;
- Запорізька область – 202;
- Івано-Франківська область – 96;
- Київська область – 236;
- Кіровоградська область – 15;
- Луганська область – 346;
- Львівська область – 518;
- Миколаївська область – 61;
- Одеська область – 419;
- Полтавська область – 163;
- Рівненська область – 207;
- Сумська область – 139;
- Тернопільська область – 86;
- Харківська область – 486;
- Херсонська область – 72;
- Хмельницька область – 139;
- Черкаська область – 162;
- Чернівецька область – 212;
- Чернігівська область – 61.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 355 805 осіб.
- Померло – 55 056 осіб.
- Видужало – 2 233 573 особи.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення.