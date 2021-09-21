За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 159 осіб. З них 463 дитини і 129 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 156 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 137 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 086 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

м. Київ – 399;

Вінницька область – 77;

Волинська область – 134;

Дніпропетровська область – 422;

Донецька область – 346;

Житомирська область – 82;

Закарпатська область – 79;

Запорізька область – 202;

Івано-Франківська область – 96;

Київська область – 236;

Кіровоградська область – 15;

Луганська область – 346;

Львівська область – 518;

Миколаївська область – 61;

Одеська область – 419;

Полтавська область – 163;

Рівненська область – 207;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 86;

Харківська область – 486;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 139;

Черкаська область – 162;

Чернівецька область – 212;

Чернігівська область – 61.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 355 805 осіб.

Померло – 55 056 осіб.

Видужало – 2 233 573 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення.