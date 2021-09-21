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За минулу добу в Україні зафіксовано 5 159 нових випадків Covid-19

21 Вересня, 08:16 Вікторія Яснопольська
врач
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 5 159 осіб. З них 463 дитини і 129 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 156 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 137 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 086 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

  • м. Київ – 399;
  • Вінницька область – 77;
  • Волинська область – 134;
  • Дніпропетровська область – 422;
  • Донецька область – 346;
  • Житомирська область – 82;
  • Закарпатська область – 79;
  • Запорізька область – 202;
  • Івано-Франківська область – 96;
  • Київська область – 236;
  • Кіровоградська область – 15;
  • Луганська область – 346;
  • Львівська область – 518;
  • Миколаївська область – 61;
  • Одеська область – 419;
  • Полтавська область – 163;
  • Рівненська область – 207;
  • Сумська область – 139;
  • Тернопільська область – 86;
  • Харківська область – 486;
  • Херсонська область – 72;
  • Хмельницька область – 139;
  • Черкаська область – 162;
  • Чернівецька область – 212;
  • Чернігівська область – 61.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 355 805 осіб.
  • Померло – 55 056 осіб.
  • Видужало – 2 233 573 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584  щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України , статистика
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