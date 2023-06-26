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При поддержке Мирового банка: современные КТ-сканеры для 23 больниц в 16 областях Украины

26 июня 2023, 10:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кт, мрт
Источник: Pixabay

23 больницы в 16 областях Украины получат компьютерные томографы нового поколения производства General Electric: 64-срезный Revolution Maxima 55 и 16-срезный Optima CT520.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Эти КТ-сканеры обеспечивают высокое качество изображения при низкой дозе лучевой нагрузки и используются для быстрого высокоточного обследования внутренних органов, — говорится в сообщении.

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Стало известно, что Минздрав подписал прямой договор с производителем о поставках оборудования, который также обеспечит установку томографов в учреждениях здравоохранения и начальное обучение пользователей.

Закупка на сумму $5,9 млн состоялась в рамках дополнительного финансирования проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине, который Минздрав реализует совместно со World Bank Ukraine.

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні МОЗ Украины Всемирный банк
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