Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что каждый пациент, подписавший декларацию с семейным врачом, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.

— Прямо на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания, — говорится в сообщении.

Бесплатно можно пройти:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Кроме того, пакет включает в себя такие анализы, как: общий анализ крови, мочи, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови

Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию.

В Минздраве подчеркнули, что за такие расходные материалы, как пробирка для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовая салфетка/ватта/спирт и т.п. пациент не должен платить дополнительно. Все это входят в стоимость услуг, которые оплачиваются Национальной службой здоровья Украины.