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В Минздраве рассказали, какую диагностику у семейного врача можно пройти бесплатно

25 июня 2023, 13:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что каждый пациент, подписавший декларацию с семейным врачом, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.

— Прямо на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания, — говорится в сообщении.

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Бесплатно можно пройти:

  • инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
  • скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Кроме того, пакет включает в себя такие анализы, как: общий анализ крови, мочи, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови

Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию.

В Минздраве подчеркнули, что за такие расходные материалы, как пробирка для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовая салфетка/ватта/спирт и т.п. пациент не должен платить дополнительно. Все это входят в стоимость услуг, которые оплачиваются Национальной службой здоровья Украины.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины Советы Сімейний лікар
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