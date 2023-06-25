Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

У МОЗ розповіли, яку діагностику у сімейного лікаря можна пройти безкоштовно

25 Червня 2023, 13:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що кожен пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем, має право отримати певний перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

– Прямо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
ліки в джинсахЧи можна безоплатно отримати антидепресанти та заспокійливі: роз’яснює МОЗ

Безоплатно можна пройти:

  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимір гостроти зору, слуху;
  • отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
  • скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Крім того, пакет включає в себе такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі, аналіз рівня холестерину і глюкози в крові.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення і скеровує пацієнта в лабораторію.

У МОЗ наголосили, що за такі витратні матеріали, як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт не повинен платити додатково. Усе це входить у вартість послуг, які оплачуються Національною службою здоров’я України.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України Поради Сімейний лікар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь