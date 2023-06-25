Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що кожен пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем, має право отримати певний перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

– Прямо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання, – йдеться в повідомленні.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимір гостроти зору, слуху;

отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Крім того, пакет включає в себе такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі, аналіз рівня холестерину і глюкози в крові.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення і скеровує пацієнта в лабораторію.

У МОЗ наголосили, що за такі витратні матеріали, як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт не повинен платити додатково. Усе це входить у вартість послуг, які оплачуються Національною службою здоров’я України.