Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, чем опасны укусу животных, например, собаки, крысы или белки, и что делать, если это произошло.

По словам специалистов, если вас до крови укусило млекопитающее или на кожу или слизистую попала его слюна, необходимо хорошо промыть это место проточной водой.

Затем следует обратиться в травмпункт за медицинской помощью и для проведения прививки против бешенства и столбняка – если врач назначит прививку.

— Это оптимальный план действий, который сводит на нет риски заболеть бешенством и столбняком, — говорится в сообщении Минздрава.

Бешенство – это смертельная болезнь, ее вызывает вирус бешенства, который передается со слюной больного животного во время укуса.

Попадая в кровь пострадавшего, вирус начинает распространяться по всему телу. Место укуса имеет очень большое значение – чем ближе к голове, тем быстрее вирус достигнет нейронов головного мозга.

Когда это произойдет, с вирусом уже ничего нельзя сделать – его жертва гарантированно умрет. Но латентный период длится неделями, а то и месяцами, поэтому у нас есть возможность обогнать возбудителя вакцинацией и остановить иммунный ответ, который успеет сформироваться.

Сейчас прививка от бешенства это уже не 40 уколов в живот, как раньше. Базовый курс вакцинации против бешенства стал короче и варьирует в зависимости от производителя вакцины – врач назначит вам нужный график прививок.

Возбудитель столбняка – бактерия Clostridium tetani – живет в земле, а когда попадает в кровь человека, то образует токсин, который проникает в нейроны и блокирует их работу: это вызывает паралич и очень часто приводит к смерти, даже при своевременном лечении.

Предотвратить столбняка можно только вакцинацией – после 16 лет взрослые должны каждые 10 лет обновлять прививки против столбняка и дифтерии бустерной дозой. В случае ранения или укуса животного часто требуется дополнительная экстренная бустерная доза.

Если у вас живут собаки или кошки – ежегодно вакцинируйте их против бешенства и других инфекционных заболеваний. Охотники, лесники, ветеринары, зооволонтеры и другие люди, которые много контактируют с разными животными, должны сделать себе профилактическую вакцинацию против бешенства и делать бустерные прививки против бешенства и столбняка согласно графику.