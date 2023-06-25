Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чим небезпечні укуси тварин, наприклад, собаки, щура чи білки, і що робити, якщо це сталося.

За словами фахівців, якщо вас до крові вкусив ссавець або на шкіру чи слизову потрапила його слина, необхідно добре промити це місце проточною водою.

Потім слід звернутися до травмпункту по медичну допомогу та для проведення щеплення проти сказу і правця – якщо лікар призначить щеплення.

– Це оптимальний план дій, який зводить нанівець ризики захворіти на сказ і правець, – ідеться в повідомленні МОЗ.

Сказ – це смертельна хвороба, її спричиняє вірус сказу, який передається зі слиною хворої тварини під час укусу.

Потрапляючи в кров потерпілого, вірус починає поширюватися по всьому тілу. Місце укусу має дуже велике значення – що ближче до голови, то швидше вірус досягне нейронів головного мозку.

Коли це станеться, з вірусом уже нічого не можна зробити – його жертва гарантовано помре. Але латентний період триває тижнями, а то й місяцями, тож ми маємо змогу обігнати збудника вакцинацією і зупинити імунну відповідь, яка встигне сформуватися.

Зараз щеплення від сказу це вже не 40 уколів у живіт, як раніше. Базовий курс вакцинації проти сказу став коротшим і варіює залежно від виробника вакцини – лікар призначить вам потрібний графік щеплень.

Збудник правця – бактерія Clostridium tetani – живе в землі, а коли потрапляє в кров людини, то утворює токсин, що проникає до нейронів і блокує їхню роботу: це спричиняє параліч і дуже часто призводить до смерті, навіть за вчасного лікування.

Запобігти правцю можна лише вакцинацією – після 16 років дорослі мають кожні 10 років оновлювати щеплення проти правця та дифтерії бустерною дозою. У разі поранення або укусу тварини часто потрібна додаткова екстрена бустерна доза.

Якщо у вас живуть собаки чи коти – щорічно вакцинуйте їх проти сказу та інших інфекційних захворювань. Мисливці, лісники, ветеринари, зооволонтери та інші люди, які багато контактують із різними тваринами, повинні зробити собі профілактичну вакцинацію проти сказу та робити бустерні щеплення проти сказу та правця згідно з графіком.