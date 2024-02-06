В Рио-де-Жанейро в понедельник, 5 февраля, была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, которая переносится комарами.

Сообщается, что пока не ожидается, что вспышка сорвет карнавал, который официально начинается в пятницу вечером и продлится до 14 февраля. Однако городские власти предприняли множество специальных мер в надежде сдержать болезнь.

Дезинфекция воздуха

Так, мэрия Рио объявила об открытии 10 медицинских центров, создании центра неотложной помощи и выделении больничных коек для пациентов с лихорадкой денге.

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Власти также будут использовать дымовые машины в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости, распространяя в воздухе инсектицид.

Против денге каждый день

Среди оперативных планов штата Рио по проведению карнавала, представленных губернатором Клаудио Кастро, и кампания Против денге каждый день.

Речь идет о раздаче репеллентов, наклеек, бандан и шапок с предупреждениями о заболевании зрителям на Самбадроме, где также будет показан 15-секундный ролик о борьбе с инфекцией.

Статистика

С начала 2024 года в муниципалитете зарегистрировано более 10 тыс. случаев лихорадки денге. Это чуть менее половины от общего числа случаев, 23 тыс., зарегистрированных за весь 2023 год.

Через укус комаров

Денге — это вирусная инфекция, передающаяся человеку через укус инфицированных комаров, которая чаще встречается в тропическом климате.

Частые дожди и высокие температуры, которые ускоряют вылупление яиц комаров и развитие личинок, делают знаменитый жаркий город Рио восприимчивым к вспышкам лихорадки денге.

Симптомы денге

По данным Всемирной организации здравоохранения, у большинства людей, заболевших лихорадкой денге, симптомы не развиваются, но если они и появляются, то могут включать высокую температуру, головную боль, боли в теле, тошноту и сыпь.

Хотя большинству пациентов становится лучше примерно через неделю, у некоторых развивается тяжелая форма, и им требуется госпитализация. В таких случаях лихорадка денге может привести к летальному исходу.