У Ріо-де-Жанейро в понеділок, 5 лютого, було оголошено надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров’я через спалах лихоманки денге, яку переносять комарі.

Повідомляється, що поки що не очікується, що спалах зірве карнавал, який офіційно розпочинається в п’ятницю ввечері і триватиме до 14 лютого. Однак міська влада вжила безліч спеціальних заходів у надії стримати хворобу.

Дезінфекція повітря

Так, мерія Ріо оголосила про відкриття 10 медичних центрів, створення центру невідкладної допомоги та виділення лікарняних ліжок для пацієнтів з лихоманкою денге.

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Влада також застосовуватиме димові машини в регіонах із найвищим рівнем захворюваності, поширюючи в повітрі інсектицид.

Проти денге щодня

Серед оперативних планів штату Ріо щодо проведення карнавалу, представлених губернатором Клаудіо Кастро, є і кампанія Проти денге щодня.

Йдеться про роздачу репелентів, наліпок, бандан і шапок із попередженнями про захворювання глядачам на Самбадромі, де також буде показано 15-секундний ролик про боротьбу з інфекцією.

Статистика

Від початку 2024 року в муніципалітеті зареєстровано понад 10 тис. випадків лихоманки денге. Це трохи менше половини від загальної кількості випадків, 23 тис., зареєстрованих за весь 2023 рік.

Через укус комарів

Денге – це вірусна інфекція, що передається людині через укус інфікованих комарів, яка найчастіше зустрічається в тропічному кліматі.

Часті дощі та високі температури, які прискорюють вилуплення яєць комарів і розвиток личинок, роблять знамените спекотне місто Ріо сприйнятливим до спалахів лихоманки денге.

Симптоми денге

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у більшості людей, які захворіли на лихоманку денге, симптоми не розвиваються, але якщо вони і з’являються, то можуть включати високу температуру, головний біль, біль у тілі, нудоту і висип.

Хоча більшості пацієнтів стає краще приблизно через тиждень, у деяких розвивається важка форма, і їм потрібна госпіталізація. У таких випадках лихоманка денге може призвести до летального результату.