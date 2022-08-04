В определенных случаях официально трудоустроенный работник может потерять право на оплату больничного. Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.

— Речь идет о случаях, когда болезнь или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также связанных с этим действий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обнаружения в организме пациента алкоголя, наркотических средств, токсических или ядовитых веществ врач делает об этом отметку, после чего комиссия по социальному страхованию предприятия может отказать работнику в оплате больничного.

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По словам экспертов Фонда соцстраха, даже если результаты исследований на наличие вышеуказанных веществ в крови не готовы на момент открытия больничного, а указаны позже, комиссия может не выплачивать средства с первого дня больничного. В таком случае она ориентируется на все больничные, выданные в пределах одного страхового случая.

Источник: Фонд социального страхования Украины