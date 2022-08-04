У певних випадках офіційно працевлаштований працівник може втратити право на оплату лікарняного. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

– Йдеться про випадки, коли хвороба або травма настали внаслідок алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, а також пов’язаних з цим дій, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі виявлення в організмі пацієнта алкоголю, наркотичних засобів, токсичних або отруйних речовин лікар робить про це відмітку, після чого комісія із соціального страхування підприємства може відмовити працівникові в оплаті лікарняного.

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За словами експертів Фонду соцстраху, навіть якщо результати досліджень на наявність вище зазначених речовин в крові не готові на момент відкриття лікарняного, а вказані пізніше, комісія може не виплачувати кошти з першого дня лікарняного. В такому випадку вона орієнтується на всі лікарняні, видані в межах одного страхового випадку.

Джерело: Фонд соціального страхування України