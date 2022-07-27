Еще с октября 2021 года все учреждения здравоохранения начали оформлять украинцам электронные больничные.

В течение июня – августа 2021 года еще действовал переходный период их внедрения, однако через полномасштабную войну полный переход на е-больничные отсрочили до 1 января 2023 года.

Поэтому сегодня оформляют как бумажные, так и электронные больничные. Если с первым случаем все понятно, то что же делать с е-больничным.

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Как найти электронный больничный — читайте в материале Фактов ICTV.

Е-больничный — что это

Другими словами, это медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ, который формируется на основе медицинских заключений врача.

Когда во время болезни, вы посетили врача, который сделал вывод о вашей временной нетрудоспособности, это является основанием для создания е-больничного.

Врач вносит информацию в систему, тем самым автоматически открывая электронный больничный.

После открытия больничного работник должен уведомить своего работодателя о временной нетрудоспособности. Не нужно приносить подтверждение или требовать в больнице бумажный вариант.

Уведомления об открытии вашего е-больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также автоматически формируется листок нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основе созданных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Как найти свой е-больничный

Сделать это можно с помощью Портала государственных онлайн услуг:

Перейдите по ссылке на услугу Проверка медицинских заключений Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua Заполните специальную форму для проверки информации — укажите номер медицинского заключения о временной нетрудоспособности (латиницей), РНОКНП, серию и номер паспорта или номер ID-карты. Нажмите Найти.

На экране появится вся необходимая информация:

тип медицинского заключения;

дата создания — РНОКПП;

номер документа;

учреждение здравоохранения, выдавшее заключение;

сроки действия больничного.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности можно загрузить в формате PDF. Стоит отметить, что не нужно распечатывать е-больничный и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения.

Найти е-больничный через ПФУ

Не смотря на то, что е-больничные работают еще с октября 2021 года, возможность получить выписку с электронного больничного появилась лишь в мае 2022 года.

Выписка электронного реестра листков нетрудоспособности — это тоже, что и оригинал е-больничного, она также подтверждает факт временной нетрудоспособности.

Получить выписку может как работник, так и его работодатель:

Чтобы найти свой электронный больничный:

Перейдите на портал ПФУ Авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи. На главной странице найдите услугу Данные из электронного реестра листков нетрудоспособности. Заполните всю необходимую информацию — номер ЛН (по наличию), период нетрудоспособности, РНОПП. Нажмите Поиск.

Перед вами появится выписка из листка нетрудоспособности, а работодатели получают развернутую информацию относительно периода вашего больничного.

Кстати, с помощью выписки вы можете самостоятельно получить пособие по временной нетрудоспособности от ФСС, даже если ваш работодатель не имеет возможности подать заявление.