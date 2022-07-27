Еще с октября 2021 года все учреждения здравоохранения начали оформлять украинцам электронные больничные.
В течение июня – августа 2021 года еще действовал переходный период их внедрения, однако через полномасштабную войну полный переход на е-больничные отсрочили до 1 января 2023 года.
Поэтому сегодня оформляют как бумажные, так и электронные больничные. Если с первым случаем все понятно, то что же делать с е-больничным.
Как найти электронный больничный — читайте в материале Фактов ICTV.
Е-больничный — что это
Другими словами, это медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ, который формируется на основе медицинских заключений врача.
Когда во время болезни, вы посетили врача, который сделал вывод о вашей временной нетрудоспособности, это является основанием для создания е-больничного.
Врач вносит информацию в систему, тем самым автоматически открывая электронный больничный.
После открытия больничного работник должен уведомить своего работодателя о временной нетрудоспособности. Не нужно приносить подтверждение или требовать в больнице бумажный вариант.
Уведомления об открытии вашего е-больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Также автоматически формируется листок нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основе созданных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Как найти свой е-больничный
Сделать это можно с помощью Портала государственных онлайн услуг:
- Перейдите по ссылке на услугу Проверка медицинских заключений.
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполните специальную форму для проверки информации — укажите номер медицинского заключения о временной нетрудоспособности (латиницей), РНОКНП, серию и номер паспорта или номер ID-карты.
- Нажмите Найти.
На экране появится вся необходимая информация:
- тип медицинского заключения;
- дата создания — РНОКПП;
- номер документа;
- учреждение здравоохранения, выдавшее заключение;
- сроки действия больничного.
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности можно загрузить в формате PDF. Стоит отметить, что не нужно распечатывать е-больничный и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения.
Найти е-больничный через ПФУ
Не смотря на то, что е-больничные работают еще с октября 2021 года, возможность получить выписку с электронного больничного появилась лишь в мае 2022 года.
Выписка электронного реестра листков нетрудоспособности — это тоже, что и оригинал е-больничного, она также подтверждает факт временной нетрудоспособности.
Получить выписку может как работник, так и его работодатель:
- с помощью Портала электронных услуг ПФУ (для работников);
- через электронный кабинет страхователя на ПФУ (для работодателей).
Чтобы найти свой электронный больничный:
- Перейдите на портал ПФУ.
- Авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи.
- На главной странице найдите услугу Данные из электронного реестра листков нетрудоспособности.
- Заполните всю необходимую информацию — номер ЛН (по наличию), период нетрудоспособности, РНОПП.
- Нажмите Поиск.
Перед вами появится выписка из листка нетрудоспособности, а работодатели получают развернутую информацию относительно периода вашего больничного.
Кстати, с помощью выписки вы можете самостоятельно получить пособие по временной нетрудоспособности от ФСС, даже если ваш работодатель не имеет возможности подать заявление.