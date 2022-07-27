Ще з жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров’я почали оформлювати українцям електронні лікарняні.
Протягом червня – серпня 2021 року ще діяв перехідний період їх впровадження, проте через повномасштабну війну повний перехід на такі е-лікарняні відтермінували до 1 січня 2023 року.
Тому сьогодні оформлюють як паперові, так і електронні лікарняні. Якщо з першим випадком усе зрозуміло, то що ж робити з е-лікарняним.
Як знайти електронний лікарняний – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Е-лікарняний – що це
Іншими словами, це медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ, який формується на основі медичних висновків вашого лікаря.
Коли під час хвороби, ви відвідали лікаря, який зробив висновок про вашу тимчасову непрацездатність, це є підставою для створення е-лікарняного.
Лікар вносить інформацію в систему, цим самим автоматично відкриваючи електронний лікарняний.
Після відкриття лікарняного працівник повинен повідомити свого роботодавця про тимчасову непрацездатність. Не потрібно приносити підтвердження чи вимагати в лікарні паперовий варіант.
Сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Також автоматично сформується листок непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності на основі створених медичних висновків.
Як знайти свій е-лікарняний
Зробити це можна за допомогою Порталу державних онлайн послуг:
- Перейдіть за посиланням на послугу Перевірка медичних висновків.
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Заповніть спеціальну форму для перевірки інформації – вкажіть номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність (латиницею), РНОКПП, серію та номер паспорта або номер ID-картки.
- Натисніть Знайти.
На екрані з’явиться уся необхідна інформація:
- тип медичного висновку;
- дата створення – РНОКПП;
- номер документа;
- заклад охорони здоров’я, що видав висновок;
- терміни дії лікарняного.
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність можна завантажити у форматі PDF. Варто зазначити, що не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження.
Знайти е-лікарняний через ПФУ
Не зважаючи на те, що е-лікарняні працюють ще з жовтня 2021 року, можливість отримати витяг із електронного лікарняного з’явилась лише в травні 2022 року.
Витяг Електронного реєстру листків непрацездатності – це теж, що і оригінал е-лікарняного, він також підтверджує факт тимчасової непрацездатності.
Отримати витяг може як працівник, так і його роботодавець:
- за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ (для працівників);
- через Електронний кабінет страхувальника на ПФУ (для роботодавців).
Аби знайти свій електронний лікарняний:
- Перейдіть на портал ПФУ.
- Авторизуйтесь за допомогою електронного цифрового підпису.
- На головній сторінці знайдіть послугу Дані з Електронного реєстру листків непрацездатності.
- Заповніть усю необхідну інформацію – номер ЛН (за наявністю), період непрацездатності, РНОПП.
- Натисніть пошук.
Перед вами з’явиться витяг з листка непрацездатності, а роботодавці отримують розгорнуту інформацію стосовно періоду вашого лікарняного.
До речі, за допомогою витягу ви можете самостійно отримати допомогу з тимчасової непрацездатності від ФСС, навіть якщо ваш роботодавець немає можливості подати заяву-розрахунок.