Ще з жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров’я почали оформлювати українцям електронні лікарняні.

Протягом червня – серпня 2021 року ще діяв перехідний період їх впровадження, проте через повномасштабну війну повний перехід на такі е-лікарняні відтермінували до 1 січня 2023 року.

Тому сьогодні оформлюють як паперові, так і електронні лікарняні. Якщо з першим випадком усе зрозуміло, то що ж робити з е-лікарняним.

Зараз дивляться

Як знайти електронний лікарняний – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Е-лікарняний – що це

Іншими словами, це медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ, який формується на основі медичних висновків вашого лікаря.

Коли під час хвороби, ви відвідали лікаря, який зробив висновок про вашу тимчасову непрацездатність, це є підставою для створення е-лікарняного.

Лікар вносить інформацію в систему, цим самим автоматично відкриваючи електронний лікарняний.

Після відкриття лікарняного працівник повинен повідомити свого роботодавця про тимчасову непрацездатність. Не потрібно приносити підтвердження чи вимагати в лікарні паперовий варіант.

Сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також автоматично сформується листок непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності на основі створених медичних висновків.

Як знайти свій е-лікарняний

Зробити це можна за допомогою Порталу державних онлайн послуг:

Перейдіть за посиланням на послугу Перевірка медичних висновків Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua Заповніть спеціальну форму для перевірки інформації – вкажіть номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність (латиницею), РНОКПП, серію та номер паспорта або номер ID-картки. Натисніть Знайти.

На екрані з’явиться уся необхідна інформація:

тип медичного висновку;

дата створення – РНОКПП;

номер документа;

заклад охорони здоров’я, що видав висновок;

терміни дії лікарняного.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність можна завантажити у форматі PDF. Варто зазначити, що не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження.

Знайти е-лікарняний через ПФУ

Не зважаючи на те, що е-лікарняні працюють ще з жовтня 2021 року, можливість отримати витяг із електронного лікарняного з’явилась лише в травні 2022 року.

Витяг Електронного реєстру листків непрацездатності – це теж, що і оригінал е-лікарняного, він також підтверджує факт тимчасової непрацездатності.

Отримати витяг може як працівник, так і його роботодавець:

Аби знайти свій електронний лікарняний:

Перейдіть на портал ПФУ Авторизуйтесь за допомогою електронного цифрового підпису. На головній сторінці знайдіть послугу Дані з Електронного реєстру листків непрацездатності. Заповніть усю необхідну інформацію – номер ЛН (за наявністю), період непрацездатності, РНОПП. Натисніть пошук.

Перед вами з’явиться витяг з листка непрацездатності, а роботодавці отримують розгорнуту інформацію стосовно періоду вашого лікарняного.

До речі, за допомогою витягу ви можете самостійно отримати допомогу з тимчасової непрацездатності від ФСС, навіть якщо ваш роботодавець немає можливості подати заяву-розрахунок.