Вченими різних країн було проведено низку досліджень, які показали, що слабка сила хвата може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям. Причому не тільки у літніх людей.

Деякі дослідження також показали, що люди з низькою силою хвата мають меншу тривалість життя.

Як відомо, сила хвата залежить від статі, віку і зросту людини. Завдання вчених полягало в тому, щоб знайти поріг, пов’язаний з силою хвата, який сигналізував би лікарю щодо проведення подальших обстежень, якщо сила хвата пацієнта нижче певного порога.

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Це аналогічно вимірюванню артеріального тиску, коли рівень артеріального тиску людини виходить за рамки певного діапазону.

Силу хвата вчені вимірювали за допомогою динамометра, який учасники стискали по черзі лівою і правою рукою. Давалося дві спроби, в протокол заносилася більш вдала.

– Сила рукостискання – недорогий і простий тест, але він може допомогти в ранній діагностиці проблем зі здоров’ям та інших супутніх захворювань, – зазначають автори дослідження.

Наші результати показують, що сила рукостискання є дуже точним і чутливим показником основного стану здоров’я. Тому ми пропонуємо використовувати його в якості інструменту скринінгу в медичній практиці, резюмують вчені.

Джерело: Express