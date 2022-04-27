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Доступність фаст-фуду та розвиток діабету – науковці виявили зв’язок

27 Квітня 2022, 21:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
фаст фуд холестерин
Джерело: Pixabay

Британські та азійські дослідники виявили зв’язок між розташуванням та пішою доступністю закладів фаст-фуду та збільшенням ризику розвитку у людей діабету ІІ типу. Йдеться про жінок з високим рівнем доходу.

Науковці вивчили дані понад 12 тис. мешканців Бангладешу та Шрі-Ланки.

Який зв’язок?

Ризиками розвитку цукрового діабету ІІ типу є споживання окремих продуктів харчування, зокрема фаст-фуду, а також спосіб життя людини, її фізична активність.

Щодо фаст-фуду, то його найчастіше можна придбати в кафе, ресторанах. І чим ближче вони до домівок людей, чим частіше вони будуть купувати такі продукти.

Чи актуально це для Азії?

У дослідженні взяли участь популяції двох південноазійських країн із низьким та середнім доходом – Бангладешу та Шрі-Ланки. Вони вивчили їхні дані та порівняли цю інформацію з розташуванням закладів фаст-фуду.

Згідно з результатами, близькість та щільність розташування супермаркетів, продуктових магазинів, стаціонарних або пересувних точок продажу продуктів суттєво впливали на здоров’я учасників та ризик розвитку у них діабету.

Це відобразилося на підвищенні рівня глюкози в крові у середньому на 9,21 міліграма на децилітр крові. А близькість щонайменше одного такого закладу супроводжувалася підвищенням показника у середньому на 2,14 міліграма на децилітр крові.

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Щодо рівня доходу, то зрозуміло, що чим багатша людина, тим більше вона може придбати таких продуктів. А щодо розподілу за статтю, то це може бути зумовлено розподілом обов’язків між чоловіками та жінками чи особливостями підходу до харчування у них.

Це питання потребує додаткового вивчення науковців щодо причинно-наслідкових зв’язків.

Джерело: PLOS Medicine

Теги
Дослідження, Дослідження вчених, Здорове харчування, Наукові дослідження
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