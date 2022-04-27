Британские и азиатские исследователи обнаружили связь между расположением и пешей доступностью заведений фаст-фуда и увеличением риска развития у людей диабета II типа. Речь идет о женщинах с высоким уровнем дохода.

Ученые изучили данные более 12 тыс. жителей Бангладеша и Шри-Ланки.

Какая связь?

Рисками развития сахарного диабета ІІ типа являются потребление отдельных продуктов питания, в частности фаст-фуда, а также образ жизни человека, его физическая активность.

Что касается фаст-фуда, то его чаще всего можно купить в кафе, ресторанах. И чем ближе они к домам людей, чем чаще они будут покупать такие продукты.

Актуально ли это для Азии?

В исследовании приняли участие популяции двух южноазиатских стран с низким и средним доходом — Бангладеш и Шри-Ланки. Они изучили их данные и сравнили эту информацию с расположением заведений фаст-фуда.

Согласно результатам, близость и плотность расположения супермаркетов, продуктовых магазинов, стационарных или передвижных точек продаж продуктов существенно влияли на здоровье участников и риск развития у них диабета.

Это отразилось на повышении уровня глюкозы в крови в среднем на 9,21 миллиграмма на децилитр крови. А близость по меньшей мере одного такого заведения сопровождалась повышением показателя в среднем на 2,14 миллиграмма на децилитр крови.

Что касается уровня дохода, то понятно, что чем богаче человек, тем больше он может приобрести такие продукты. А что касается распределения по полу, то это может быть обусловлено распределением обязанностей между мужчинами и женщинами или особенностями подхода к питанию у них.

Этот вопрос требует дополнительного изучения ученых касательно причинно-следственных связей.

Источник: PLOS Medicine