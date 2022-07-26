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Оценить риск смерти: тест, который каждый может сделать прямо сейчас

26 июля 2022, 17:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
банка
Источник: Depositphotos

Учеными разных стран был проведен ряд исследований, которые показали, что слабая сила хвата может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Причем не только у пожилых людей.

Некоторые исследования также показали, что люди с низкой силой хвата имеют меньшую продолжительность жизни.

Как известно, сила хвата зависит от пола, возраста и роста человека. Задача ученых состояла в том, чтобы найти порог, связанный с силой хвата, который сигнализировал бы врачу о проведении дальнейших обследований, если сила хвата пациента ниже определенного порога.

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Это аналогично измерению артериального давления, когда уровень артериального давления человека выходит за рамки определенного диапазона.

Силу хвата ученые измеряли с помощью динамометра, который участники сжимали поочередно левой и правой рукой. Давалось две попытки, в протокол заносилась более удачная.

— Сила рукопожатия — недорогой и простой тест, но он может помочь в ранней диагностике проблем со здоровьем и других сопутствующих заболеваний, — отмечают авторы исследования.

Наши результаты показывают, что сила рукопожатия является очень точным и чувствительным показателем основного состояния здоровья. Поэтому мы предлагаем использовать его в качестве инструмента скрининга в медицинской практике, резюмируют ученые.

Источник: Express

Теги
Медики Наукові дослідження науковці Смерть тривалість життя
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