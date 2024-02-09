В Минздраве сообщили, что на прошедшей неделе — с 29 января по 4 февраля — заболеваемость острыми респираторными заболеваниями, в частности, гриппом и Соѵіԁ-19, продолжала расти, особенно среди детей.

По сравнению с предыдущей неделей она выросла на 31%, тогда как среди взрослых — всего на 12,9%.

Дети стали болеть чаще, чем взрослые

Сейчас в 22 регионах Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов А и В.

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Превышение эпидпорога зарегистрировано в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

С 29 января по 4 февраля ОРВИ заболело 226 338 украинцев, из них 125 556 — дети в возрасте до 17 лет.

В больницы госпитализированы 6 924 человека, из них 4 232 — дети.

К сожалению, 13 пациентов с диагнозом грипп, умерли. Зарегистрировано также 28 летальных случаев от осложнений Covid-19.

Вакцины есть в достаточном количестве

В Минздраве заверили, что сейчас все области обеспечены вакциной против Covid-19. В аптеках можно приобрести и противогриппозные вакцины.

Кроме того, для проведения бесплатных прививок, в первую очередь для пациентов из групп риска, среди медучреждений распределено около 12 тыс. доз вакцины против гриппа.

Медики напоминают, что к группам риска относятся люди старше 60 лет, дети от 6 месяцев, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, а также люди из профессиональной группы риска, которые работают с населением и в больших коллективах (медработники, учителя, продавцы и т.д.).

Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адреса и график работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.