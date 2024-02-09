У МОЗ повідомили, на тижні, що минув, – з 29 січня по 4 лютого – захворюваність на гострі респіраторні захворювання, зокрема, на грип та Сovid-19, продовжувала зростати, особливо серед дітей.

Порівняно з попереднім тижнем вона зросла на 31%, тоді як серед дорослих – усього на на 12,9%.

Діти стали хворіти частіше за дорослих

Наразі у 22 регіонах України зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В.

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Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

З 29 січня по 4 лютого на ГРВІ захворіло 226 338 українців, із них 125 556 – діти віком до 17 років.

До лікарень госпіталізовані 6 924 людини, із них 4 232 – діти.

На жаль 13 пацієнтів із діагнозом грип, померли. Зареєстровано також 28 летальних випадків від ускладнень Covid-19.

Вакцини є в достатній кількості

У МОЗ запевнили, що наразі всі області забезпечені вакциною проти Covid-19. В аптеках можна придбати і протигрипозні вакцини.

Крім того, для проведення безоплатних щеплень, в першу чергу для пацієнтів з груп ризику, серед медзакладів розподілено близько 12 тис. доз вакцини проти грипу.

Медики нагадують, що до груп ризику належать люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, пацієнти з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.