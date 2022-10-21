В Индонезии прекратили продажу сиропов и жидких лекарственных препаратов после того, как умерли 99 детей и зарегистрированы 206 случаев острых почечных заболеваний.

Министерство здравоохранения страны заявило, что власти начали расследование в отношении незарегистрированных медицинских сиропов, в которых, как подозревается, были токсичные компоненты.

Представитель Министерства здравоохранения Мохаммад Сяхрил заявил, что расследуются 99 смертей и 206 случаев острых почечных заболеваний у детей, в основном в возрасте до 6 лет.

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— В качестве меры предосторожности министерство попросило медицинских работников временно не назначать жидкие лекарства или сиропы, — сказал Сяхрил. — Мы также просим, чтобы аптеки временно прекратили все продажи жидких лекарств или сиропов, отпускаемых без рецепта, до завершения расследования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связала четыре индийских сиропа от кашля со смертью до 70 детей, страдающих острой почечной недостаточностью в Гамбии. Ранее в этом месяце индийские власти закрыли в Нью-Дели фабрику по производству таких лекарств.

ВОЗ подозревает, что четыре сиропа, произведенные компанией Maiden Pharmaceuticals Limited содержали неприемлемые количества химических веществ, которые могут повредить мозг, легкие, печень и почки.

Но сиропы, используемые в Гамбии, были недоступны в Индонезии. Однако министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что этиленгликоль и диэтиленгликоль, которые чаще всего содержатся в таких продуктах, как антифриз, краски, пластмассы и косметика, были обнаружены в сиропах, найденных в домах некоторых детей-пациентов.

— Химикаты не должны были присутствовать в лекарствах, — сказал Буди.

Он добавил, что министерство придерживается консервативного подхода, запрещая продажу всех сиропов, поскольку количество случаев острой почечной недостаточности может быть выше.