В Індонезії припинили продаж сиропів та рідких лікарських препаратів після того, як померли 99 дітей та зареєстровано 206 випадків гострих ниркових захворювань.

Міністерство охорони здоров’я країни заявило, що влада розпочала розслідування щодо незареєстрованих медичних сиропів, у яких, як підозрюється, були токсичні компоненти.

Представник Міністерства охорони здоров’я Мохаммад Сяхріл заявив, що постраждали діти переважно у віці до 6 років.

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– Як запобіжний захід міністерство попросило медичних працівників тимчасово не призначати рідкі ліки або сиропи, – сказав Сяхріл. – Ми також просимо, щоб аптеки тимчасово припинили всі продажі рідких ліків або сиропів, які відпускаються без рецепта, до завершення розслідування.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) пов’язала чотири індійські сиропи від кашлю зі смертю до 70 дітей, які страждають на гостру ниркову недостатність у Гамбії. Раніше цього місяця індійська влада закрила в Нью-Делі фабрику з виробництва таких ліків.

ВООЗ підозрює, що чотири сиропи, вироблені компанією Maiden Pharmaceuticals Limited, містили неприйнятні кількості хімічних речовин, які можуть пошкодити мозок, легені, печінку та нирки.

Але сиропи, що застосовувалися у Гамбії, були недоступними в Індонезії. Однак міністр охорони здоров’я Індонезії Буді Гунаді Садікін заявив, що етиленгліколь та діетиленгліколь, які найчастіше містяться в таких продуктах, як антифриз, фарби, пластмаси та косметика, були виявлені у сиропах, знайдених у будинках деяких дітей-пацієнтів.

– Хімікати не повинні були бути присутніми у ліках, – сказав Буді.

Він додав, що міністерство дотримується консервативного підходу, забороняючи продаж усіх сиропів, оскільки кількість випадків гострої ниркової недостатності може бути вищою.