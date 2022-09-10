Верховная Рада 6 сентября приняла законопроект №4142 О системе общественного здоровья, который, среди прочего, предусматривает запрещение производства и использования асбеста в строительстве.

Почти сразу это стало причиной появления мифов и дезинформации относительно того, что будет с уже построенными сооружениями из асбестсодержащих материалов, а также относительно изменений в работе заводов-производителей строительных материалов. Давайте попробуем их развенчать.

Следовательно, законом запрещено производство и использование всех видов асбеста, а также асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при осуществлении строительно-монтажных работ на любых объектах.

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Чем опасен асбест

Все виды асбеста являются канцерогенами, то есть влекут за собой развитие нескольких видов рака и других опасных заболеваний. По данным ВОЗ, влиянию асбеста на рабочих местах подвергается почти 125 млн человек. Приблизительно половина случаев смерти от профессионального рака возникает именно из-за влияния асбеста.

Расходы Украины на лечение профессиональной патологии, вызванной влиянием асбестосодержащей пыли у одного пациента с раком легких, составляют в среднем 150 тыс. грн на курс лечения.

Почему запрет асбеста важен

Последний из видов асбеста был запрещен для использования во всех государствах-членах ЕС еще в январе 2005 года. Имеет такое обязательство и Украина, ведь задача нашего государства – имплементировать Директиву по защите работников от рисков, связанных с влиянием асбеста на рабочем месте. Директива направлена ​​на защиту работников от рисков для здоровья, возникающих в результате воздействия асбеста на производстве, и устанавливает пределы воздействия и конкретные требования по безопасной практике работ по демонтажу и удалению асбеста и материалов на его основе.

Запрет использования асбеста не требует закрытия предприятий и сокращения рабочих мест. Уже есть примеры как в Украине, так и в мире, когда одно и то же предприятие изменяет технологию производства и продолжает производить кровельный шифер без применения канцерогенного асбеста. Новые нормы начнут действовать через год. Так что у производителей есть время, чтобы переоснастить производство.

Запрет также не требует замены шиферного асбестосодержащего покрытия покрытием из других материалов на уже построенных объектах. Изменения коснутся только новых строек.

В странах, не использующих асбест, успешно заменяют его безопасным альтернативным материалом на основе волокон полихлоралкоголя и целлюлозы.