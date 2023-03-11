Увеличение количества госпитализаций в связи с сердечными приступами связано с загрязнением воздуха озоном. Такие данные опубликовали в одном из исследований.

Группа исследователей впервые оценила риск госпитализации по поводу болезней сердца, когда уровень озона превышает суточную норму Всемирной организации здравоохранения в 100 мкг на кубический метр воздуха.

Во время исследования, опубликованного в European Heart Journal изучились данные о госпитализации с 2015 по 2017 год в 70 китайских городах. Данные охватывали 258 млн человек, что составляет примерно 18% населения Китая.

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Сравнивалось количество госпитализаций с данными о качестве воздуха, отслеживаемыми в режиме реального времени в разных городах.

Было установлено, что, независимо от других загрязняющих веществ, озон был связан с более чем тремя процентами госпитализаций по поводу ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта.

Кроме того, каждое увеличение содержания озона на 10 мкг на кубический метр воздуха было связано с увеличением госпитализаций по поводу сердечных приступов на 0,75% случаев и увеличением на 0,40% случаев инсульта.

— Хотя эти приросты выглядят скромными, влияние будет усилено более чем в 20 раз, когда летом уровень озона превысит 200 мкг, — сообщил автор исследования Шаовэй Ву.

В то время как слой озона в верхних слоях атмосферы помогает блокировать попадание вредного ультрафиолетового излучения на Землю, на уровне земли он является основным компонентом смога, который загрязняет большинство крупных городов.

Ученые предупредили, что другой вид загрязнения воздуха, мелкие твердые частицы, известные как PM2,5, вызывают 8,8 млн преждевременных смертей в год.

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Озон образуется в атмосфере в результате химической реакции, когда два загрязняющих вещества, которые часто выбрасываются автомобилями или промышленностью, смешиваются в присутствии солнечного света, и было доказано, что они мешают фотосинтезу и росту растений.

Источник: European Heart Journal