Збільшення кількості госпіталізацій у зв’язку із серцевими нападами пов’язане із забрудненням повітря озоном. Такі дані опублікували в одному із досліджень.

Група дослідників вперше оцінила ризик госпіталізації з приводу хвороб серця, коли рівень озону перевищує добову норму Всесвітньої організації охорони здоров’я 100 мкг на кубічний метр повітря.

Під час дослідження, опублікованого в European Heart Journal, вивчалися дані про госпіталізацію з 2015 по 2017 рік у 70 китайських містах. Дані охоплювали 258 млн. осіб, що становить приблизно 18% населення Китаю.

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Порівнювалися кількість госпіталізацій із даними про якість повітря, що відстежуються в режимі реального часу у різних містах.

Було встановлено, що, незалежно від інших забруднюючих речовин, озон був пов’язаний із більш ніж трьома відсотками госпіталізацій з приводу ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та інсульту.

Крім того, кожне збільшення вмісту озону на 10 мкг на кубічний метр повітря було пов’язане зі збільшенням госпіталізацій серцевих нападів на 0,75% випадків і збільшенням на 0,40% випадків інсульту.

– Хоча ці прирости виглядають скромними, вплив буде посилено більш ніж у 20 разів, коли влітку рівень озону перевищить 200 мкг, – повідомив автор дослідження Шаовей Ву.

У той час як шар озону у верхніх шарах атмосфери допомагає блокувати попадання шкідливого ультрафіолетового випромінювання на Землю, на рівні землі він є основним компонентом смогу, який забруднює більшість великих міст.

Вчені попередили, що інший вид забруднення повітря, дрібні тверді частинки, відомі як PM2,5, спричиняють 8,8 млн передчасних смертей на рік.

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Озон утворюється в атмосфері в результаті хімічної реакції, коли дві забруднюючі речовини, які часто викидаються автомобілями або промисловістю, змішуються в присутності сонячного світла, і було доведено, що вони заважають фотосинтезу та росту рослин.

Джерело: European Heart Journal