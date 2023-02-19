Как заявили в прокуратуре Румынии, нескольким медикам грозит уголовное преследование за то, что они извлекли сотни медицинских имплантатов из трупов и повторно использовали их у живых пациентов.

Прокуратура заявила, что неназванный врач руководил сетью из четырех других коллег, которые передавали ему сердечные имплантаты, взятые у мертвых пациентов, без предварительного одобрения ни их, ни их семей.

За семь лет, начиная с 2017 года, врач провел 238 процедур, незаконно используя имплантаты, извлеченные из мертвых или неизвестного происхождения, подвергая своих пациентов риску серьезных осложнений или смерти.

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— Большая часть имплантатов, рекомендованных врачом… не была необходимой и была вызвана ложными диагнозами или ранее назначенными лекарствами, которые вызывали определенные симптомы, — говорится в заявлении.

Система здравоохранения Румынии, одна из наименее развитых в Европейском союзе, страдает от коррупции, неэффективности и политизированного управления.

Государство построило одну больницу за последние три десятилетия, тратит на здравоохранение меньше всего в ЕС, а десятки тысяч врачей и медсестер эмигрировали.