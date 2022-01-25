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Ради популярности. Сумчанин 27 раз вакцинировался от коронавируса

25 января 2022, 19:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Ради популярности. Сумчанин 27 раз вакцинировался от коронавируса
Источник: Getty Images

Житель Сум Алексей получил 27 прививок от коронавируса.

Об этом во время аппаратного совещания в Сумском городском совете рассказала начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко, пишутся местные СМИ.

Журналистам одного из украинских телеканалов удалось пообщаться с мужчиной. Во время разговора он сообщил, что за сутки ему удалось получить пять уколов.

В то же время он не выбирает определенный вид вакцины, ему вводили разные препараты.

Для вакцинации мужчина намеренно путешествует по стране, он стремится иметь 30 прививок.

Делает это он ради популярности. Чувствует, по его словам, себя хорошо и не имеет никаких жалоб на состояние здоровья.

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В то же время специалисты не рекомендуют проводить такие эксперименты над своим организмом. В Украине разрешено вводить только третью бустерную или дополнительную дозу после полного курса вакцинации от коронавируса.

Воздействие большей дозы вещества пока не изучено, поэтому это может быть опасно.

Источник: sumy.today, Сегодня

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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