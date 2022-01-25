Мешканець Сум Олексій отримав 27 щеплень від коронавірусу.

Про це під час апаратної наради в Сумській міській раді розповіла начальниця управління охорони здоров’я Олена Чумаченко, пишуться місцеві ЗМІ.

Журналістам одного з українських телеканалів вдалося поспілкуватися з чоловіком. Під час розмови він повідомив, що за одну з діб йому вдалося отримати п’ять уколів.

Водночас він не обирає певний вид вакцини, йому вводили різні препарати.

Задля вакцинації чоловік навмисне подорожує країною, він прагне мати 30 щеплень.

Робить це він заради популярності. Почувається, за його словами, добре та не має жодних скарг на стан здоров’я.

Водночас фахівці не рекомендують проводити такі експерименти над своїм організмом. Наразі в Україні дозволено вводити лише третю бустерну чи додаткову дозу після повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Вплив більшої дози речовини поки що не вивчений, це може бути небезпечно.

Джерело: sumy.today, Сьогодні