Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях, как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет, Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел.

Омбудсмен подчеркнула, что подобные действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.

Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.

Источник: Людмила Денисова