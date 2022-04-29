Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах, як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ.

Омбудсмен наголосила, що подібні дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.

Джерело: Людмила Денісова