Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Загадочная болезнь Х: представитель ВОЗ рассказал, к чему она может привести

24 января 2024, 19:04
Марина Мелехова редактор
пандемія, хвороба Х
Источник: Pixabay

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что болезнь Х включена в перечень возможных заболеваний, которые могут вызвать новую пандемию.

Что такое болезнь Х

Болезнь Х — это гипотетическое заболевание, которое может стать вполне реальным, но пока неизвестно когда именно.

— После пандемий вроде ковида мы усвоили урок, что к подобным заболеваниям надо быть готовыми заранее, — сказал Ярно Хабихт.

По его словам, с 2018 года болезнь Х была включена в особый перечень потенциально опасных заболеваний болезней, которые способны в будущем стать реальной угрозой для человечества.

Сейчас смотрят

Представитель ВОЗ также отметил, что на сегодня существует около 150 различных вирусов, которые могут вызвать болезнь Х. Продолжаются исследования ученых по изучению возбудителей различных штаммов и их патогенности.

Читайте также:
лікар, вірусиБолезнь Х уже пожинает плоды: инфекционист о возможной панике, терминологии и дезинформации

Источник
Укринформ
Теги
ВООЗ пандемія хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь