Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что болезнь Х включена в перечень возможных заболеваний, которые могут вызвать новую пандемию.

Что такое болезнь Х

Болезнь Х — это гипотетическое заболевание, которое может стать вполне реальным, но пока неизвестно когда именно.

— После пандемий вроде ковида мы усвоили урок, что к подобным заболеваниям надо быть готовыми заранее, — сказал Ярно Хабихт.

По его словам, с 2018 года болезнь Х была включена в особый перечень потенциально опасных заболеваний болезней, которые способны в будущем стать реальной угрозой для человечества.

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Представитель ВОЗ также отметил, что на сегодня существует около 150 различных вирусов, которые могут вызвать болезнь Х. Продолжаются исследования ученых по изучению возбудителей различных штаммов и их патогенности.