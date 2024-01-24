Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що хворобу Х включено до переліку можливих захворювань, які можуть спричинити нову пандемію.

Що таке хвороба Х

Хвороба Х — це гіпотетичне захворювання, яке може стати цілком реальним, але поки що невідомо коли саме.

— Після пандемій на зразок ковіду ми засвоїли урок, що до подібних захворювань треба бути готовими заздалегідь, – сказав Ярно Хабіхт.

За його словами, з 2018 року хворобу Х було включено до особливого переліку потенційно небезпечних захворювань хвороб, які здатні у майбутньому стати реальною загрозою для людства.

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Представник ВООЗ також зазначив, що на сьогодні існує близько 150 різних вірусів, які можуть викликати хворобу Х. Тривають дослідження вчених щодо вивчення збудників різних штамів та їхньої патогенності.