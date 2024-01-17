Резкое увеличение количества случаев вирусных заболеваний за последние четыре недели фиксируется во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Местные жители все чаще обращаются в больницы. Они жалуются на высокую температуру, сильный кашель и другие характерные симптомы.

Готовность города к вспышке болезней

Оккупационные власти воздерживаются от предоставления информации о вспышке, не сообщают, это ОРВИ или, возможно, коронавирусная инфекция.

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Больницы города не готовы к масштабному распространению инфекционных заболеваний, особенно Covid-19.

Средств защиты и медицинского оборудования не хватает.

Учитывая низкий уровень медицинской подготовки, существует угроза эпидемии в городе.

Источник: Мариупольский городской совет