Різке збільшення кількості випадків вірусних захворювань за останні чотири тижні фіксується у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Місцеві жителі все частіше звертаються до лікарень. Вони скаржаться на високу температуру, сильний кашель та інші характерні симптоми.

Готовність міста до спалаху хвороб

Окупаційна влада утримується від надання інформації щодо спалаху, не повідомляє чи це ГРВІ, чи, можливо, коронавірусна інфекція.

Зараз дивляться

Лікарні міста не готові до масштабного поширення інфекційних захворювань, особливо Covid-19.

Засобів захисту та медичного обладнання не вистачає.

Враховуючи низький рівень медичної підготовки, існує загроза епідемії у місті.

Джерело: Маріупольська міська рада