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Угроза локдауна в Харькове: власть призывает соблюдать Covid-ограничения

6 октября 2021, 15:06 Вікторія Яснопольська
карантин
Источник: Depositphotos

Крайне напряженная эпидемическая ситуация, которая в эти дни наблюдается в Харькове, может перейти в статус локдауна, когда остановятся предприятия города, замрет общественный транспорт, а харьковчане вынуждены будут вновь вернуться в режим строжайшего карантина.

С таким предупреждением обратился к жителям города секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

— Как бы нам ни хотелось, пандемия Covid-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями, — заявил мер.

По его словам, харьковчане очень хорошо должны понимать, что такое локдаун и какими могут быть его последствия.

Чтобы избежать губительного для Харькова закрытия промышленных предприятий, учреждений и организацийместным жителям рекомендовано с высочайшей с ответственностью отнестись к установленным в городе карантинным ограничениям.

Речь идет о неукоснительном соблюдении масочного режима и социальной дистанции, как единственных способов защитить себя и своих близких от смертельно опасной инфекции.

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По данным Минздрава Украины, сегодня, 6 октября, в Харьковской области зафиксировано 1 163 новых случая заболевания Covid-19. Полностью вакцинированы 5 425 человек.

Источник: city.kharkov

Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика , Харків , Харківська міськрада , Харківщина
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