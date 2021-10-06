Вкрай напружена епідемічна ситуація, яка в ці дні спостерігається в Харкові, може перейти в статус локдауна, коли зупиняться підприємства міста, завмре громадський транспорт, а харків’яни змушені будуть знову повернутися в режим найсуворішого карантину.

З таким попередженням звернувся до жителів міста секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

– Як би нам не хотілося, пандемія Covid-19 не відступає. На жаль, в останні тижні ми фіксуємо ускладнення епідемічної обстановки, внаслідок чого Харків може перейти в зону з більш серйозними карантинними обмеженнями, – заявив мер.

За його словами, харків’яни дуже добре повинні розуміти, що таке локдаун і якими можуть бути його наслідки.

Щоб уникнути згубного для Харкова закриття промислових підприємств, установ і організацій, місцевим жителям рекомендовано з високою з відповідальністю поставитися до встановлених в місті карантинних обмежень.

Йдеться про неухильне дотримання маскового режиму і соціальної дистанції, як єдиних засобів захистити себе і своїх близьких від смертельно небезпечної інфекції.

За даними МОЗ України, сьогодні, 6 жовтня, в Харківській області зафіксовано 1 163 нові випадки захворювання-19. Повністю вакциновано 5 425 осіб.

Джерело: city.kharkov