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Погибли на месте: в Одессе с 16-го этажа упала женщина со своей двухлетней дочерью

30 апреля 2023, 14:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
поліція
Источник: Depositphotos

Вчера, 29 апреля, около 20:00 на Французском бульваре города Одесса были обнаружены тела 34-летней женщины и ее двухлетней дочери, которые выпали с балкона, расположенного на 16-м этаже высотки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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— По предварительной информации, мать вместе с дочкой выпали с балкона съемной квартиры, расположенной на 16-м этаже жилого дома, — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, женщина жила с ребенком и мужем, который был на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете в службе по делам детей семья также не состояла.

В настоящее время следователи полиции устанавливает все обстоятельства трагического события. Предварительно событие квалифицировано как несчастный случай.

Источник
Нацполиция
Теги
багатоповерхівка Национальная полиция Смерть
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