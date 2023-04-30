Вчера, 29 апреля, около 20:00 на Французском бульваре города Одесса были обнаружены тела 34-летней женщины и ее двухлетней дочери, которые выпали с балкона, расположенного на 16-м этаже высотки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

— По предварительной информации, мать вместе с дочкой выпали с балкона съемной квартиры, расположенной на 16-м этаже жилого дома, — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, женщина жила с ребенком и мужем, который был на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете в службе по делам детей семья также не состояла.

В настоящее время следователи полиции устанавливает все обстоятельства трагического события. Предварительно событие квалифицировано как несчастный случай.