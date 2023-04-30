Учора, 29 квітня, близько 20:00 на Французькому бульварі міста Одеса було виявлено тіла 34-річної жінки та її дворічної доньки, які випали з балкона, розташованого на 16-му поверсі висотки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

– За попередньою інформацією, мати разом із донькою випали з балкона орендованої квартири, розташованої на 16-му поверсі житлового будинку, – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку в службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

Наразі слідчі поліції встановлює всі обставини трагічної події. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.