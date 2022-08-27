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Стався інсульт за кермом: поліція Київщини врятувала 54-річного чоловіка

27 Серпня 2022, 15:35
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
погано за кермом
Джерело: Depositphotos

В селі Загальці, що на Київщині, патрульні поліцейські помітили авто, яке дивно їхало – петляло дорогою. Машину зупинили і виявилось, що у водія інсульт.

У 54-річного чоловіка були частково паралізовані кінцівки і плутане мовлення. Поліцейскі терміново доправили водія до лікарні Боярки, де йому поставили діагноз –  інсульт.

Чоловіка вчасно доставили до медичного закладу, де він отримав необхідну допомогу.  Дякуючи поліцейським Олександру Яценко та Олексію Гусакову, які швидко зорієнтувались, зупинили авто і відвезли чоловіка в лікарню, вдалось уникнути важких наслідків на дорозі.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що є передвісники інсульту, якщо їх помітити, то можна вчасно звернутися по допомогу і врятувати життя.

BE FAST  – це абревіатура з англійської мови, яка означає – дій швидко. За кожною літерою “зашифровано” передвісник інсульту.

  • B (balance) – баланс, рівновага, порушення координації рухів.
  • Е (еyes) – очі, порушення зору.
  • F (face) – обличчя. Для виявлення асиметрії попросіть людину посміхнутися.
  • А (arm) – рука, слабкість в кінцівках, неможливість підняти їх.
  • S (speech) – мовлення. Попросіть людину чітко сказати просту фразу, щоб зрозуміти чи є порушення мовлення.
  • Т (time) – час. Якщо всі з вищеперелічених симптомів є, то терміново викликайте швидку допомогу.
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Джерело: Андрій Нєбитов

Теги
Інсульт Київська область Патрульна поліція
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