В селі Загальці, що на Київщині, патрульні поліцейські помітили авто, яке дивно їхало – петляло дорогою. Машину зупинили і виявилось, що у водія інсульт.

У 54-річного чоловіка були частково паралізовані кінцівки і плутане мовлення. Поліцейскі терміново доправили водія до лікарні Боярки, де йому поставили діагноз – інсульт.

Чоловіка вчасно доставили до медичного закладу, де він отримав необхідну допомогу. Дякуючи поліцейським Олександру Яценко та Олексію Гусакову, які швидко зорієнтувались, зупинили авто і відвезли чоловіка в лікарню, вдалось уникнути важких наслідків на дорозі.

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Нагадаємо, що є передвісники інсульту, якщо їх помітити, то можна вчасно звернутися по допомогу і врятувати життя.

BE FAST – це абревіатура з англійської мови, яка означає – дій швидко. За кожною літерою “зашифровано” передвісник інсульту.

B (balance) – баланс, рівновага, порушення координації рухів.

Е (еyes) – очі, порушення зору.

F (face) – обличчя. Для виявлення асиметрії попросіть людину посміхнутися.

А (arm) – рука, слабкість в кінцівках, неможливість підняти їх.

S (speech) – мовлення. Попросіть людину чітко сказати просту фразу, щоб зрозуміти чи є порушення мовлення.

Т (time) – час. Якщо всі з вищеперелічених симптомів є, то терміново викликайте швидку допомогу.

Джерело: Андрій Нєбитов