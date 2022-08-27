В селе Загальцы Киевской области патрульные полицейские заметили странно ехавшее авто, которое петляло по дороге. Машину остановили и оказалось, что у водителя инсульт.

У 54-летнего мужчины были частично парализованы конечности и сбивчивая речь. Полицейские срочно доставили водителя в больницу Боярки, где ему поставили диагноз – инсульт.

Мужчину вовремя доставили в медицинское учреждение, где он получил необходимую помощь. Благодаря полицейским Александру Яценко и Алексею Гусакову, которые быстро сориентировались, остановили авто и отвезли мужчину в больницу, удалось избежать тяжелых последствий на дороге.

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Напомним, что есть предвестники инсульта, если их заметить, можно вовремя обратиться за помощью и спасти жизнь.

BE FAST — это аббревиатура по английскому языку, которая означает – действуй быстро. За каждой буквой “зашифрован” предвестник инсульта.

B (balance) – баланс, равновесие, нарушение координации движений.

Е (еyes) – глаза, нарушения зрения.

F (face) – лицо. Для обнаружения асимметрии попросите человека улыбнуться.

А (arm) – рука, слабость в конечностях, невозможность поднять их.

S (speech) – речь. Попросите человека четко сказать простую фразу, чтобы понять есть ли нарушение речи.

Т (time) – время. Если все из вышеперечисленных симптомов есть, то срочно вызывайте скорую помощь.

Источник: Андрей Небитов