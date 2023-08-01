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Погиб молодой врач: прямое попадание врага в операционную Херсонской городской больницы

1 августа 2023, 12:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Херсон

Сегодня, 1 августа, в результате прямого попадания в операционную Херсонской городской клинической больницы погиб молодой ЛОР-врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава

— Вражеские снаряды попали одно из медучреждений. Смертельные ранения получил ЛОР-врач, а у медсестры травмирована челюсть, — говорится в сообщении.

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Стало известно, что пострадало два этажа больницы. Продолжается разбор завалов, окончательное количество пострадавших неизвестно.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Лікарні Медики Ракетные удары России Смерть Херсон
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