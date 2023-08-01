Сегодня, 1 августа, в результате прямого попадания в операционную Херсонской городской клинической больницы погиб молодой ЛОР-врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава
— Вражеские снаряды попали одно из медучреждений. Смертельные ранения получил ЛОР-врач, а у медсестры травмирована челюсть, — говорится в сообщении.
Стало известно, что пострадало два этажа больницы. Продолжается разбор завалов, окончательное количество пострадавших неизвестно.
Фото: Минздрав