Сегодня, 1 августа, в результате прямого попадания в операционную Херсонской городской клинической больницы погиб молодой ЛОР-врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава

— Вражеские снаряды попали одно из медучреждений. Смертельные ранения получил ЛОР-врач, а у медсестры травмирована челюсть, — говорится в сообщении.

Стало известно, что пострадало два этажа больницы. Продолжается разбор завалов, окончательное количество пострадавших неизвестно.

Фото: Минздрав