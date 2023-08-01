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Загинув молодий лікар: пряме попадання ворога в операційну Херсонської міської лікарні

1 Серпня 2023, 12:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Херсон

Сьогодні, 1 серпня, внаслідок прямого влучання росіян в операційну Херсонської міської клінічної лікарні загинув молодий ЛОР-лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ворожі снаряди влучили в один із медзакладів. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар, а в медсестри травмовано щелепу, – ідеться в повідомленні.

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Стало відомо, що постраждало два поверхи лікарні. Триває розбір завалів, остаточна кількість постраждалих невідома.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні Медики Ракетні удари Росії Смерть Херсон
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