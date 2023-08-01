Сьогодні, 1 серпня, внаслідок прямого влучання росіян в операційну Херсонської міської клінічної лікарні загинув молодий ЛОР-лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ворожі снаряди влучили в один із медзакладів. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар, а в медсестри травмовано щелепу, – ідеться в повідомленні.

Стало відомо, що постраждало два поверхи лікарні. Триває розбір завалів, остаточна кількість постраждалих невідома.

Фото: МОЗ