Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине за минувшую неделю.
Сообщается, что за период с 12 по 18 сентября в Украине:
- зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей – 5 628, медработников – 869);
- 62 617 людей вакцинировано. Из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% – вторые дозы, 57,1% – первые бустерные дозы, 2,6% – вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализировано — 6 273 человек;
- летальных исходов — 90;
- выздоровело — 17 430 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 133 080;
- выздоровело — 4 964 726;
- летальных исходов — 109 045;
- проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 31 896 742.
С начала вакцинальной кампании привито 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу – 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу – 20 214 человек.
Важно, что около 780 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн – первую бустерную дозу.
Минздрав напоминает о необходимости защитить себя перед традиционным ростом числа случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.