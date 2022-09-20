Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине за минувшую неделю.

Сообщается, что за период с 12 по 18 сентября в Украине:

зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid -19 (из них детей – 5 628, медработников – 869);

-19 (из них детей – 5 628, медработников – 869); 62 617 людей вакцинировано. Из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% – вторые дозы, 57,1% – первые бустерные дозы, 2,6% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

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госпитализировано — 6 273 человек;

летальных исходов — 90;

выздоровело — 17 430 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 133 080;

выздоровело — 4 964 726;

летальных исходов — 109 045;

проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 31 896 742.

С начала вакцинальной кампании привито 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу – 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу – 20 214 человек.

Важно, что около 780 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн – первую бустерную дозу.

Минздрав напоминает о необходимости защитить себя перед традиционным ростом числа случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.