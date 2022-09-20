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Захворіли понад 36 тис., з них 5,5 тис. дітей – Covid-статистика МОЗ за минулий тиждень

20 Вересня 2022, 10:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало статистику захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні за минулий тиждень.

Повідомляється, що за період з 12 по 18 вересня в Україні:

  • зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 5 628, медпрацівників – 869);
  • 62 617 людей вакциновано. З усіх проведених щеплень 32,3% становлять перші дози, 7,9% – другі дози, 57,1% – перші бустерні дози, 2,6% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

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  • госпіталізовано – 6 273 осіб;
  • летальних випадків — 90;
  • одужало – 17 430 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 133 080;
  • одужало – 4 964 726;
  • летальних випадків – 109 045;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 896 742.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 085 581 осіб, з них дві дози отримали 15 306 559 осіб, першу бустерну дозу – 2 090 796 осіб, другу бустерну дозу – 20 214 осіб.

Важливо, що близько 780 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.

МОЗ нагадує про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням числа випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика тестування
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