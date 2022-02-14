Исследования ученых свидетельствуют, что бустерная доза вакцины на 90% предохраняет от госпитализации при Covid-19. Но что делать, если заболел Covid-19 перед бустером?

Следует ли в таком случае его делать, и если да, то когда?

Со временем иммунный ответ, который мы получили в результате вакцинации против Covid-19, угасает. Итак, требуется бустерная доза, которую делают, чтобы усилить иммунитет.

Бустерная доза обеспечивает более эффективную защиту от коронавируса, говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), которую он возглавляет, бустерную дозу в Украине можно делать через шесть месяцев после второй дозы. Ее уже получили более полумиллиона человек.

– В чем эффект бустера? Очень быстро, ориентировочно через неделю, продукция антител восстанавливается. Эффект бустера очень высок, речь идет о 90% защиты предотвращения госпитализации, — отмечает Лапий.

Некоторые страны позволили делать бустер своим гражданам через пять, четыре и даже три месяца после второй прививки. Минздрав Украины оптимальным сроком считает период 6-9 месяцев.

Но если человек придет за бустерной прививкой через 10 месяцев, то все равно получит ее, уверяют в Минздраве. Но нужно помнить, что срок действия Covid-сертификата, полученного после основной прививки, истекает через девять месяцев.

Как насчет того, какой вакциной можно делать бустер? Исследования, проведенные в американском центре контроля и профилактики заболеваний, показали, что бустерная доза вакцин Pfizer и Moderna увеличивает до 90% защиту от госпитализаций. То есть вакцинированные трижды люди могут заболеть Covid-19, но течение болезни будет легким.

Бустер, сделанный вакциной CoronaVac, ученые тоже называют эффективным.

Бустер после болезни

В Украине продолжается очередная волна Covid-19. В большинстве случаев преобладает вариант Омикрон. Многие болеют повторно. Что же делать, когда собрался сделать бустерную дозу, но снова заболел коронавирусом?

Врачи не советуют отказываться от бустера, но следует отложить его на 28 дней после болезни.

– Делать бустер, если еще не успели и заболели, можно и нужно через 28 дней после начала симптомов или положительного теста, – говорит Дарья Дмитриевская, семейный врач.

Врач отмечает, что часто после болезни антител хватает ненадолго. В то же время вакцинация стимулирует дополнительное их образование.

— Нужна ли бустерная доза для переболевших? На сегодняшний день США, Британия говорят, что да, нужна. И в Украине мы тоже говорим, что нужна, – говорит иммунолог Федор Лапий.

Но если человек имел тяжелое течение коронавирусной болезни, то он должен посоветоваться с врачом и, возможно, привиться не через месяц, а через два, советует главный санитарный врач Игорь Кузин.

В некоторых странах, например, в Турции и Израиле, определенным группам предлагают вакцинироваться в четвертый раз.

— Если в день, когда вам ввели бустер, или через несколько дней у вас обнаружили Covid-19, бустер не нужно повторять, — говорит Федор Лапий.

Лучше вакцинироваться и получить антитела, чем переболеть, отмечает медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова.

– Некоторые люди говорят, давайте мы лучше переболеем Covid-19, чем вакцинируемся от него. Я отвечаю по-одесски: давайте без давайте. Потому что болеть Covid-19 – неприятно и опасно… У кого течение тяжелое, могут умереть от болезни или ее последствий, – отмечает Булавинова.

Есть ли побочные эффекты после бустера

По словам Кузина, бустерная доза вакцины безопасна и усиливает защиту. После получения бустера увеличение побочных эффектов не регистрируется, защита от риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни только улучшается.

В то же время, Екатерина Булавинова отмечает, что реакция на бустерную дозу обычно даже менее выражена, чем после первых двух доз.

— Исследования показывают, что если вас колбасило после первой и второй дозы, то после бустера обычно не колбасит или колбасит гораздо меньше, — подтвердил Федор Лапий.

Какую вакцину выбрать

Для бустерной прививки можно выбрать любую вакцину, зарегистрированную в Украине. Выбор должен зависеть от того, какая вакцина использовалась для первых двух доз, а также, какая вакцина есть в наличии.

Как рассказала Екатерина Булавинова, возможны следующие схемы: