Бустерна доза забезпечує ефективніший захист від коронавірусу, говорить імунолог, кандидат медичних наук Федір Лапій. Він очолює національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яка дає рекомендації щодо вакцинації в Україні.

Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яку він очолює, бустерну дозу в Україні дозволено робити через шість місяців після другої дози. Її вже отримали понад пів мільйона людей.

– В чому ефект бустера? Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації, – зазначає Лапій.

Деякі країни дозволили робити бустер своїм громадянам через п’ять, чотири і навіть три місяці після другого щеплення. МОЗ України оптимальним терміном вважає період 6-9 місяців.

Та якщо людина прийде за бустерним щепленням через 10 місяців, то все одно отримає його, запевняють у МОЗ. Але потрібно пам’ятати, що термін дії Covid-сертифікату, отриманого після основного щеплення, спливає через дев’ять місяців.