Дослідження науковців свідчать, що бустерна доза вакцини на 90% захищає від госпіталізації при Covid-19. Але що робити, якщо захворів на Covid-19 перед бустером?
Чи варто в такому разі його робити, і якщо так, то коли?
З часом імунна відповідь, яку ми отримали в результаті вакцинації проти Covid-19, згасає. Отже, потрібна бустерна доза, яку роблять, щоб посилити імунітет.
Бустерна доза забезпечує ефективніший захист від коронавірусу, говорить імунолог, кандидат медичних наук Федір Лапій. Він очолює національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яка дає рекомендації щодо вакцинації в Україні.
Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яку він очолює, бустерну дозу в Україні дозволено робити через шість місяців після другої дози. Її вже отримали понад пів мільйона людей.
– В чому ефект бустера? Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації, – зазначає Лапій.
Деякі країни дозволили робити бустер своїм громадянам через п’ять, чотири і навіть три місяці після другого щеплення. МОЗ України оптимальним терміном вважає період 6-9 місяців.
Та якщо людина прийде за бустерним щепленням через 10 місяців, то все одно отримає його, запевняють у МОЗ. Але потрібно пам’ятати, що термін дії Covid-сертифікату, отриманого після основного щеплення, спливає через дев’ять місяців.
Як щодо вакцини, якою можна робити бустер? Дослідження, проведені в американському центрі з контролю та профілактики захворювань, показали, що бустерна доза вакцин Pfizer та Moderna збільшує до 90% захист від госпіталізацій. Тобто вакциновані тричі люди можуть захворіти на Covid-19, але перебіг хвороби буде легким.
Бустер, зроблений вакциною CoronaVac, науковці теж називають ефективним.
Бустер після хвороби
Наразі в Україні триває чергова хвиля Covid-19. У більшості випадків переважає варіант Омікрон. Багато хто хворіє повторно. Що ж робити, коли зібрався зробити бустерну дозу, але знову захворів на коронавірус?
Лікарі не радять відмовлятися від бустеру, але варто відкласти його на 28 днів після хвороби.
– Робити бустер, якщо ще не встигли і захворіли, можна і треба через 28 днів після початку симптомів або позитивного тесту, – каже Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка.
Лікарка зазначає, що часто після хвороби антитіл вистачає ненадовго. Водночас вакцинація стимулює додаткове їх утворення.
– Чи потрібна бустерна доза для тих, хто перехворів? На сьогодні США, Британія кажуть, що так, потрібна. І в Україні ми теж говоримо, що потрібна, – говорить імунолог Федір Лапій.
Але якщо людина мала важкий перебіг коронавірусної хвороби, то вона має порадитись з лікарем і, можливо, зробити щеплення не через місяць, а через два, радить головний санітарний лікар Ігор Кузін.
У деяких країнах, наприклад, в Туреччині та в Ізраїлі, певним групам пропонують вакцинуватися вчетверте.
– Якщо у день, коли вам ввели бустер, чи через кілька днів у вас виявили Covid-19, бустер не треба повторювати, – каже Федір Лапій.
Краще вакцинуватися і отримати антитіла, ніж перехворіти, наголошує медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.
– Деякі люди кажуть, давайте ми краще перехворіємо на Covid-19, ніж вакцинуємося від нього. Я відповідаю по-одеськи: давайте без давайте. Тому що хворіти на Covid-19 – неприємно і небезпечно…У кого перебіг тяжкий, можуть померти від хвороби або її наслідків, – зазначає Булавінова.
Чи є побічні ефекти після бустеру
За словами Кузіна, бустерна доза вакцини безпечна та посилює захист. Після отримання бустеру збільшення побічних ефектів не реєструється, а захист від ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби лише покращується.
Водночас Катерина Булавінова зазначає, що реакція на бустерну дозу зазвичай навіть менш виражена, ніж після перших двох доз.
– Дослідження показують, що якщо вас ковбасило після першої й другої дози, то після бустера як правило не ковбасить або ковбасить набагато менше, – підтвердив Федір Лапій.
Яку вакцину вибрати
Для бустерного щеплення можна обрати будь-яку вакцину, зареєстровану в Україні. Вибір має залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз, а також, яка вакцина є в наявності.
Як розповіла Катерина Булавінова, можливі такі схеми:
- Після двох щеплень вакциною CoronaVac ви можете зробити бустер або вакциною CoronaVac, або мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna.
- Після Pfizer або Moderna бустер робиться мРНК-вакцинами або AstraZeneca.
- Після AstraZeneca ви будете робити або AstraZeneca, або Pfizer/Moderna.