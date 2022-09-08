После начала полномасштабного вторжения за пределы Украины уехало не более 1% медицинских работников.

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

– На самом деле за пределы страны выехало не более 1% медицинских работников. У нас есть медицинская информационная система, в которую все медучреждения вносят эти данные, и эта информация для нас очень важна, — отметила Микичак.

В то же время немало медиков, которые являются внутренне перемещенными лицами. Для них создали несколько механизмов для работы, отмечают в Минздраве.

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— Больше всего трудоустроены внутренне перемещенные медики в Днепропетровской, Полтавской, Львовской и Винницкой областях. Мы создали механизмы, каким образом медики могут быть трудоустроены и соответственно получать за это зарплату, – отметила замминистра.

Это как минимум три механизма: они могут работать на постоянном месте, могут быть как внешние совместители, табелироваться там, где они сейчас работают, получать зарплату по месту основного труда.

В то же время, наши медики, выехавшие в Польшу, имеют возможность там помогать украинским гражданам.

— Есть хороший опыт с правительством Польши, когда наши медицинские работники, которые сейчас там вынужденно находятся, и да, это 99% женщины, трудоустраиваются, оказывают медицинскую помощь нашим украинским гражданам, поскольку наших граждан там достаточно много, — говорит Микичак.

Также открыт портал медицинских вакансий на сайте Министерства здравоохранения. Ведь даже в Киевской области достаточно много вакансий.

– Люди, которые ищут работу, не знают об этих вакансиях. Он наполняется достаточно медленно, пока мы работаем над тем, чтобы активнее наши территориальные департаменты здравоохранения и учреждения здравоохранения вносили свои вакансии, — говорит Ирина Микичак.

По словам заместителя министра, говорить о том, что имеем большую кадровую проблему с медицинскими работниками, сегодня не приходится, имеем диспропорцию, вызванную и субъективными, и объективными причинами.