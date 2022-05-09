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Осталось жить меньше года: медсестра вернулась на работу после страшных прогнозов

9 мая 2022, 20:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
гельмінт, операція
Источник: Depositphotos

В Великобритании медсестра Джемма Баффин-Мэсси выжила и смогла вернуться к нормальной жизни после страшных прогнозов. Она страдала от сердечной недостаточности, затем она перенесла инсульт. Врачи прогнозировали, что ей оставалось жить меньше года, но она выдержала пересадку сердца и успешно вернулась к работе.

43-летнюю медсестру клинической поддержки из Саутэма, Уорикшир, перевели из соображений защиты на удаленную работу. В сентябре того же года у нее случился инсульт. Ей сказали, что ей понадобится пересадка, и ей пришлось еще больше ограничить контакты с внешним миром, что привело к тому, что она жила тихой жизнью дома.

В марте 2021 года ее состояние ухудшилось — необходимость в трансплантации стала неотложной. Врачи говорили, что женщине осталось жить меньше года.

— В тот момент я была напугана и беспокоилась о будущем, — сказала она.

Медсестра продолжала работать из дома до августа 2021 года, когда ей сделали трансплантацию в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме.

После месяца в больнице, в том числе двух недель в реанимации, ее отпустили домой, где она продолжила выздоровление.

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Потребовалось еще девять месяцев, прежде чем она была в нужной форме, чтобы вернуться к своей роли, которая, по ее словам, была особенным моментом.

Было много дней боли, слез и выздоровления, сказала она, добавив, что было и странно, и удивительно вернуться к своим коллегам, которые радушно приняли ее.

Источник
ВВС
Теги
Великобритания, Операция, трансплантація органів, трансплантологія
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