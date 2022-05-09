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Залишилося жити менше року: медсестра повернулася на роботу після страшних прогнозів

9 Травня 2022, 20:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
гельмінт, операція
Джерело: Depositphotos

У Великій Британії медсестра Джемма Бафін-Мессі вижила і змогла повернутися до нормального життя після страшних прогнозів. Вона страждала від серцевої недостатності, потім перенесла інсульт. Лікарі прогнозували, що їй залишалося жити менше року, але вона витримала пересадку серця та успішно повернулася до роботи.

43-річну медсестру клінічної підтримки із Саутема, Уорікшир, перевели з міркувань захисту на віддалену роботу. У вересні того ж року у неї стався інсульт. Їй сказали, що їй знадобиться пересадка, і їй довелося ще більше обмежити контакти із зовнішнім світом, що спричинило те, що вона жила тихим життям вдома.

У березні 2021 року її стан погіршився – необхідність у трансплантації стала невідкладною. Лікарі говорили, що жінці залишилося жити менше року.

– На той момент я була налякана і турбувалася про майбутнє, – сказала вона.

Медсестра продовжувала працювати з дому до серпня 2021 року, коли їй зробили трансплантацію у лікарні королеви Єлизавети у Бірмінгемі.

Після місяця у лікарні, зокрема двох тижнів у реанімації, її відпустили додому, де вона продовжила одужання.

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Потрібно було ще дев’ять місяців, перш ніж вона була у необхідній формі, щоб повернутися до своєї ролі, яка, за її словами, була особливим моментом.

Було багато днів болю, сліз та одужання, сказала вона, додавши, що було і дивно, і неймовірно повернутися до своїх колег, які прийняли її.

Джерело
ВВС
Теги
Велика Британія, Операція, трансплантація органів, трансплантологія
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