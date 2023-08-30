Национальная служба здравоохранения Великобритании разрешила использовать новую методику лечения рака. Она заключается в том, чтобы заменить капельницы подкожными инъекциями противоракового препарата — Тезолизумаба.

Это сократит время лечения почти на три четверти. Можно будет проводить инъекции сотням пациентов каждый год.

Препарат, также известный как Тецентрик, лечит различные виды рака, включая рак легких, молочной железы, печени и мочевого пузыря.

Ежегодно его получают около 3 600 пациентов в Англии.

Ожидается, что большинство этих людей теперь перейдут на семиминутные инъекции вместо внутривенных, которые обычно занимают от 30 минут до часа.

— Первое в мире внедрение нового метода будет означать, что сотни пациентов смогут проводить меньше времени в больнице и высвободят драгоценное время в отделениях химиотерапии, — сказал Питер Джонсон, директор Национальной службы здравоохранения по вопросам рака.

Он заявил, что улучшение качества жизни онкологических больных жизненно важно, поэтому внедрение более быстрых подкожных инъекций будет иметь важное значение.

Клинические исследования показали, что у пациентов с немелкоклеточным раком легких на ранней стадии (после хирургического вмешательства и химиотерапии) вводимый подкожно препарат может снизить риск рецидива рака или смерти на 34%.