Ученые из Университетского колледжа Лондона на практике доказали, что 10-минутное МРТ-сканирование является гораздо более точным способом диагностики рака предстательной железы, чем анализ крови.

Эксперимент заключался в том, чтобы сравнить результаты анализа крови на ПСА (онкомаркер на рак простаты) и МРТ-сканирования.

Участие в исследовании приняли 303 мужчины в возрасте от 50 до 75 лет. МРТ показало признаки рака простаты у 48 мужчин, хотя у 32 из них уровень ПСА в крови был нормальным.

Клиническое обследование показало, что 29 мужчин уже имели опухоли, которые требовали срочного лечения, хотя уровень ПСА был ниже допустимых уровней.

— Это доказывает настоятельную необходимость изменить подход к скринингу рака предстательной железы, — сказала Кэролайн Мур, профессор хирургии в UCL.

Ведь до сих пор считалось, что анализа крови на ПСА достаточно, чтобы сделать выводы о наличии или отсутствии опухолевых процессов в простате.

По словам Мур, теперь понятно, что именно МРТ может стать более надежным методом раннего выявления потенциально серьезных видов рака. А потому и основой программы скрининга самых распространенных опухолей у мужчин.

Следующим этапом будет более масштабное исследование на основе МРТ. В проекте планируется участие 800 мужчин из больниц Лондона, Кембриджа и Манчестера, а также из общественного центра в Лондоне.

Цель этого этапа — с помощью 5-минутного сканирования, которое можно будет провести с помощью мобильного МРТ-сканера, расположенного в передвижном фургоне, выявить признаки возможного рака простаты.

— Учитывая, что рак предстательной железы излечим на ранней стадии, я уверен, что национальная программа скрининга на основе МРТ значительно снизит уровень смертности от рака простаты, — сказал Марк Эмбертон, профессор онкологии в UCL.

Конечно, впереди еще много работы, исследователи предполагают, что результаты их усилий можно будет увидеть в течение следующих 5-10 лет.