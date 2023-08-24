Учені з Університетського коледжу Лондона на практиці довели, що 10-хвилинне МРТ-сканування є набагато точнішим способом діагностики раку передміхурової залози, ніж аналіз крові.

Експеримент полягав в тому, щоб порівняти результати аналізу крові на ПСА (онкомаркер на рак простати) і МРТ-сканування.

Участь у дослідженні взяли 303 чоловіки віком від 50 до 75 років. МРТ показало ознаки раку простати у 48 чоловіків, хоча у 32 з них рівень ПСА в крові був нормальним.

Клінічне обстеження показало, що 29 чоловіків уже мали пухлини, які потребували термінового лікування, хоча рівень ПСА був нижче за допустимі рівні.

– Це доводить нагальну необхідність змінити підхід до скринінгу раку передміхурової залози, – сказала Керолайн Мур, професорка хірургії в UCL.

Адже досі вважалося, що аналізу крові на ПСА достатньо, щоб зробити висновки про наявність чи відсутність пухлинних процесів у простаті.

За словами Мур, відтепер зрозуміло, що саме МРТ може стати більш надійним методом раннього виявлення потенційно серйозних видів раку. А отже, і основою програми скринінгу найпоширеніших пухлин у чоловіків.

Наступним етапом буде більш масштабне дослідження на основі МРТ. У проєкті планується участь 800 чоловіків з лікарень Лондона, Кембриджа і Манчестера, а також з громадського центру в Лондоні.

Мета цього етапу – за допомогою 5-хвилинного сканування, яке можна буде провести за допомогою мобільного МРТ-сканера, розташованого в пересувному фургоні, виявити ознаки можливого раку простати.

– З огляду на те, що рак передміхурової залози виліковний на ранній стадії, я впевнений, що національна програма скринінгу на основі МРТ значно знизить рівень смертності від раку простати, – сказав Марк Ембертон, професор онкології в UCL.

Звісно, попереду ще багато роботи, дослідники передбачають, що результати їхніх зусиль можна буде побачити протягом наступних 5-10 років.